Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

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Демократична партія США офіційно висунула Джо Байдена своїм кандидатом на виборах президента 2020 року. Про це повідомляє AP, пише zaxid.net, передає NNS.

Колишній віцепрезидент США, сенатор від штату Делавер Джо Байден фактично був єдиним претендентом на номінацію. Усі його конкуренти вже оголосили про вихід із передвиборчих змагань.

Рішення ухвали на з'їзді увечері 18 серпня, який відбувся в онлайн-режимі через пандемію коронавірус.

Зазначимо, до цього 77-річний Байден два рази подавав свою кандидатуру, аби взяти участь у виборах президента США, але жодного разу не набирав потрібної кількості голосів.

Згідно з останнім опитуванням, проведеним на замовлення Національного громадського радіо, за Байдена готові проголосувати 50% виборців, за Трампа – 43%. В даний момент виборці надають перевагу Байдену навіть в декількох ключових штатах – Флориді, Вісконсіні та Пенсільванії, які проголосували на минулих виборах за Дональда Трампа.

Хто такий Джо Байден і як він пов'язаний з Україною

Джозеф Робінетт Байден-молодший – американський політик ірландського походження, віце-президент США у 2009—2017, сенатор США від штату Делавер (з 1973), член демократичної партії.

Раніше він двічі, у 1988 і 2008 виставляв свою кандидатуру на виборах президента США, але обидва рази знімав свою кандидатуру на самому початку в кожній із кампаній.

В адміністрації Барака Обами Джо Байден вважався чи не головним відповідальним за Україну: він часто приїздив до Києва, а у грудні 2015 навіть виступив з промовою у Верховній Раді. Байден неодноразово заявляв, що одне з його головних завдань – допомогти Україні у боротьбі з корупцією.

У 2016 році Верховна рада схвалила постанову про звільнення тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, а на початку 2018 року Джо Байден заявив, що це рішення – його особиста заслуга. За словами Байдена, під час одного з візитів до Києва він поставив українській владі ультиматум: або вони звільняють генпрокурора, або Україна не отримає від США 1 млрд доларів кредитних гарантій.

Пізніше стало відомо, що за часів керівництва Шокіна ГПУ проводила розслідування щодо газовидобувної компанії Burisma, власником якої вважають колишнього регіонала Миколу Злочевського. До Ради директорів цієї фірми входив син Джо Байдена, Гантер Байден.

Опоненти Джо Байдена вже використовують цю інформацію як доказ наявності у нього конфлікту інтересів, а його намагання звільнити українського генпрокурора пояснюють маніпулюванням українським правосуддям з метою захистити власні інтереси.

Сам Джо Байден ці звинувачення неодноразово заперечував. Він заявляв, що його діяльність на посаді віце-президента не мала жодного стосунку до роботи сина і що вони ніколи не обговорювали роботу Burisma в Україні.

Зовсім недавно, позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач оприлюднив записи нібито розмов п’ятого президента України Петра Порошенка з Джо Байденом. Записи датовані 2015–2016 роками, коли обидва ще перебували на названих посадах.

На записах співрозмовники неодноразово обговорюють ситуацію в українському парламенті, зокрема вихід фракцій з владної коаліції, питання відставки уряду і призначення нового прем’єр-міністра, звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна та кандидатури на його наступника.

У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити, назвавши їх «повністю відредагованими».