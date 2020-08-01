Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні - голова СЗР

Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляє, що Росія несе для України військові, економічні й політичні загрози, намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою спецоперацій, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це Кондратюк написав у своїй статті для "Дзеркала тижня".

"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство та підриву основ української державності.

Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї і західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави" (останнім часом цей дискурс нам нав’язують як ззовні, так і зсередини).

Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", що нібито зрадила передвиборні обіцянки стосовно довгоочікуваного миру у Донбасі.

Політична ціль РФ – дестабілізувати суспільно-політичне життя до такого рівня, щоб Кремль був в змозі порушити питання необхідності "гуманітарної допомоги" і перекрити кисень Україні "братніми" обіймами.

Фактично, йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі",