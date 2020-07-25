По всій Білорусі пройшли мітинги

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Останній тиждень Білорусь активно піднімається і виходить на мітинги в підтримку опозиціонерів Цепкала, Тіхановського та Бабаріка, яких пресує їхній політичний опонент Лукашенко. Основне гасло всіх акцій "Любім, можам, пераможам!".

18 числа кількість протестуючих сягнула 7500 тільки у Мінську. Про це повідомляє NNS, посилаючись на telegram-канал " Мая кріна Бєларусь".

Серед міст, що вийшли на мітинги виявилися Лідзе, Наваполацк, Мінськ, Гродно, Віцебск. Основна мета мітингів припинити політичні репресії над опонентами Лукашенка, які вирішили взяти участь у виборах 2020 року. Серед опозиціонерів є й ті, яких обмежили у волі. Серед них Валерій Цепкало.



Нагадаємо, що вибори у Білорусі проходитимуть 9 серпня.