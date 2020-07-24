Сенат США схвалив оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2"

24 лип. 2020
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Сенат США переважною більшістю голосів прийняв у четвер оборонний бюджет на суму 741 мільярд доларів. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico, інформує NNS.

Сенатори схвалили закон про функціонування національної оборони 86 голосами "за", проти були 14 сенаторів.

І Палата представників, і Сенат схвалили свої законопроєкти про оборонний бюджет на цьому тижні більшістю голосів, достатньою для того, щоб подолати вето президента Дональда Трампа.

Лідери комітетів Сенату та Палати представників з питань збройних сил незабаром почнуть переговори, щоб усунути розбіжності у проєктах.

Ці дії покладуть початок процесу, який змусить Пентагон стерти імена, пам'ятники та атрибутику на честь Конфедерації та її лідерів з військових баз протягом наступних трьох років.

Трамп заявив, що його адміністрація не розглядатиме перейменування баз — назвавши це спробою переписати історію США — всупереч лідерам Пентагону, які заявили, що назви баз повинні бути переглянуті. Президент також попередив, що накладе вето на оборонне законодавство, яке перейменує бази.

Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки "Північного потоку-2".

Раніше ми писали: "Північний потік-2": у Німеччині розглядають можливість спільної відповіді ЄС на санкції США

Автор: Маруся Оффон

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