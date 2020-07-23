У рекламі передвиборчої кампанії Трампа використали фото з Революції Гідності для ілюстрації хаосу та насильства

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Президент США Дональд Трамп використав у своїй виборчій рекламі зображення з подій на Євромайдані у Києві 2014 року, щоб проілюструвати, як виглядає насильство, пише Укрінформ, передає NNS.

Як стало відомо NNS, на це звернув увагу у США ексречник Гілларі Клінтон з питань міжнародної політики Джессі Лехріх (Jesse Lehrich). Про це він написав у Twitter.

"Нова виборча реклама Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад на поліціянта з боку протестувальників... Тільки ця картина з подій у Києві 2014 року, коли головорізи Януковича боролися за припинення демократичного повстання",

- пише американський експерт.

Він також додав посилання на відповідне фото у Вікіпедії, яке використала кампанія Трампа.

На рекламному зображені кампанії нинішнього президента розміщені дві фотографії, на одній із яких Дональд Трамп стоїть в оточенні людей у поліцейській формі та заслуховує доповідь одного з офіцерів. Під цим фото міститься підпис "Громадська безпека". Під іншою світлиною, де зображені події Революції Гідності, написано: "Хаос та насильство". Нижче на рекламному пості міститься напис: "Євангелісти за Трампа".