Росія почала раптову перевірку військ в округах, шо межують з Україною

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Російська Федерація ініціювала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів. Західний округ охоплює, у тому числі, північно-східний кордон України, Південний - Крим, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це повідомляє російський ТАСС.

До раптової перевірки залучено 150 тис осіб, 27 тис одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Мета раптової перевірки - "оцінити здатність військ забезпечити безпеку на південному заході Росії", а також для підготовки до навчання "Кавказ-2020".

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в ході раптової перевірки передбачено проведення 56 тактичних навчань.

Раніше українська розвідка не раз повідомляла про можливий повномасштабний наступ РФ, зокрема, під час навчань "Кавказ-2020" у вересні.

Фото з сайту militaire.gr