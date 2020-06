У Конгресі США вимагають "серйозних дій" у разі, якщо підтвердиться змова Росії з талібами

Завантажте мобільний додаток сайту

Члени американського Конгресу від Республіканської партії, яких поінформували щодо даних про те, що російська військова розвідка (відома як ГРУ) імовірно пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані, закликають до притягнення Москви до відповідальності в разі правдивості цієї інформації, інформує Радіо Свобода, передає NNS.

«Вже певний час було зрозуміло, що Росія не бажає нам добра в Афганістані», – йдеться в заяві республіканців Мака Торнберрі і Ліз Чейні.

Після участі в спеціальному брифінгу 29 червня вони заявили, що важливо «активно вивчати» будь-яку інформацію, що стосується Росії або будь-якої країни, націленої проти американських сил.

Члени Палати представників Майкл Маккол і Адам Кінзінгер виступили з заявою, в якій «наполегливо заохочують адміністрацію США до швидких і серйозних дій для притягнення до відповідальності режиму Путіна», якщо повідомлення відповідає дійсності.

Брифінг для законодавців-республіканців проводили директор Національної розвідки Джон Реткліф, керівник апарату Білого дому Марк Медоуз і радник з національної безпеки Роберт О’Браєн.

За словами Реткліфа, розвідка ще вивчає оприлюднену в ЗМІ інформацію про ймовірну змову Росії з талібами.

«На жаль, несанкціоноване розкриття інформації ставить під загрозу нашу здатність коли-небудь дізнатися повну історію», – додав він.

Пентагон також продовжує оцінювати розвідувальні дані, заявив його речник.

Кількох демократів із Палати представників зберуть на схожу нараду вранці 30 червня.

Члени Конгресу обох партій закликали, щоб таке інформування також провели для всього Конгресу.

Президент Дональд Трамп заперечував, що був ознайомлений із даними про можливу змову Росії з талібами.

Речниця Білого дому Кейлі Макенані 29 червня заявила журналістам, що розвідувальна інформація доводиться до президента лише після того, як органи розвідки її верифікують. У даному випадку в американському розвідувальному співтоваристві немає консенсусу з питання про нібито запропоновані Росією нагороди талібам, додала вона.

Кейлі Макенані також сказала, що у президента Трампа «поки що немає адресованого Москві послання» у зв'язку з обговорюваним питанням, оскільки розвідка не проводила для Дональда Трампа спеціального брифінгу, присвяченого цій темі.

Раніше про те, що таліби нібито отримували від Москви винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, повідомила газета The New York Times з посиланням на американські спецслужби. Однак Білий дім заявив, що ні президенту Донадьду Трампу, ні віцепрезиденту Майку Пенсу розвідка не повідомляла про це. Директор Національної розвідки також відкинув повідомлення The New York Times.

Трамп назвав публікацію «ще одним обдурюванням, пов’язаним із Росією», і припустив, що New York Times за допомогою «фейків» хоче «виставити республіканців у поганому світлі».

Схожої точки зору дотримується російське Міністерство закордонних справ. Посольство Росії в США заявило, що розслідування журналістів призвело до погроз на адресу дипломатів.

«Талібан» причетність Росії до вбивств американських військовослужбовців в Афганістані відкинув.

Нова інформація надійшла в той час, коли Сполучені Штати намагаються досягти прогресу в мирному процесі в Афганістані. У лютому з талібами була підписана угода, яка передбачає можливість виведення американських військ із Афганістану наступного року.