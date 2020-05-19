США назвали ВООЗ китайською маріонеткою

Завантажте мобільний додаток сайту

Американський президент Дональд Трамп надіслав Всесвітній організації охорони здоров’я лист-ультиматум із погрозою повністю припинити її фінансування.

Про це повідомляє BBC, передає NNS.

«Президент США Дональд Трамп надіслав лист голові ВООЗ, який містить погрозу повністю зупинити фінансування цієї установи через її поведінку в умовах пандемії коронавірусу. ВООЗ дано 30-денний термін на суттєві покращення своєї роботи», - йдеться в повідомленні.

Якщо ж ВООЗ не зробить цього, США погрожують вийти з організації.

Особливу критику в листі звернено на поведінку ВООЗ на початку пандемії – у грудні 2019 року, коли були виявлені перші випадки захворювань у китайському місті Вухань.

Нещодавно Трамп уже назвав ВООЗ «китайською маріонеткою».

Як повідомлялося, американський президент неодноразово звинувачував саме Китай у поширенні пандемії та приховуванні правдивої інформації про COVID-19.

Наразі США є найбільш враженою коронавірусом країною світу – всього там станом на вівторок зафіксовано більше, ніж 1,55 мільйона заражень.

Раніше понад 120 країн світу підтримали звернення до ВООЗ із закликом до об’єктивного та незалежного розслідування причин появи та поширення COVID-19.

Як повідомлялося, у вівторок в режимі відеоконференції розпочалося засідання щорічної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я.