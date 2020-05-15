Трамп погрожує повним розривом відносин США з Китаєм

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент США Дональд Трамп пригрозив повним розривом відносин Сполучених штатів Америки з Китаєм. Про це NNS повідомляє з посиланням на ua.news, яке посилається на зарубіжні джерела.

«Ми можемо зробити багато. Ми можемо взагалі припинити всі відносини. І що б тоді сталося? Ми заощадили б 500 млрд. доларів», – відповів Трамп в ефірі телеканалу Fox Business на питання про те, що він думає про пропозицію відмовити у видачі віз китайським студентам.

Згідно отриманої NNS інформації, президент США назвав цю суму, яка відповідає обсягу китайського експорту в США, «втраченими грошима», пише DW. Він додав, що зараз не хоче спілкуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном, і повторив, що не має наміру відновлювати переговори про торговельну угоду з Китаєм.

Видання зазначає, що тема перегляду угоди виникла після публікації в китайському державному виданні Global Times інформації про те, що радники влади КНР наполягають на поновленні переговорів з США з приводу угоди. США, на їхню думку, ослабли в ході пандемії коронавірусу і більше не можуть дозволити собі вести торговельну війну з Китаєм. Таким чином, в інтересах Пекіна розірвати угоду і укласти її на нових умовах, вважають китайські експерти.

Слід зазначити, домовленість про відновлення торгових переговорів була досягнута під час зустрічі між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і його американським колегою Дональдом Трампом в кулуарах саміту G20 в японському місті Осака в червні.

Зазначається, що10 травня почали діяти підвищені мита США на китайські товари, Штати збільшили розмір зборів з 10% до 25%. На це у КНР заявили про контрзаходи.

Нагадаємо, КНР ввели підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються із США. Збори на фрукти та продукцію з них – 15%, на свинину і вироби – 25%. Такі заходи стали відповіддю на встановлення президентом США Дональдом Трампом мит у розмірі 25% на імпорт в США сталі та 10% – на ввезення алюмінію 4 квітня 2018 року.