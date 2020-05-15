Лукашенко знову висувається на пост президента Білорусі

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Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко в шостий раз висувається на пост президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Білорусі, інформує NNS.

Повідомляється, що в ЦВК надійшли документи від ініціативної групи з висунення Лукашенка на пост президента.

На даний момент зареєстровано 16 потенційних кандидатів, у тому числі опозиціонер Олег Гайдукевич (Ліберально-демократична партія).

Лукашенко є президентом Білорусі з липня 1994 року, вже за два роки після першого обрання провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.

Знаходиться на посади найтриваліший час серед всіх європейських голів держав, не рахуючи монархів. З 2001 року перемагав на виборах у першому турі, набираючи не менше 75% голосів.

Раніше повідомлялося, що вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Лукашенко заявляв, що перенесення виборів через пандемію COVID-19 порушить Конституцію країни.