Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі

- 08 трав. 2020
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Через вчорашнє призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконкому Ради реформ Грузія відкликає свого посла у Києві для консультацій, повідомляє BBC News Україна, передає NNS.
Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє "Інтерфакс". Про це ж пише і грузинське видання Imedi.
"Це загальноприйнята практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом". - сказав міністр.
При цьому він зазначив, що попри проблеми, що виникли, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ», який Глава держави підписав 7 травня.
Президент в указі окреслив повноваження Саакашвілі як голови виконкому, зокрема він:
- ініціює засідання Національної ради реформ і розгляд на таких засіданнях питань за окремими напрямами;
- представляє Комітет під час взаємодії з державними органами та службами;
- представляє за дорученням Нацради реформ її рішення органам влади, політичним партіям і ЗМІ;
- розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Нацради реформ;
- утворюує робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу їх упровадження та ефективності реалізації.
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