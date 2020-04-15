Перестати гризти Україну Росію умовляють усім миром

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав главу Росії Володимира Путіна припинити вогонь на сході України, аби весь світ міг зосередитися на боротьбі з пандемією коронавірусу.

За його словами, він уже досяг домовленостей із трьома з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН щодо підтримки заклику останньої до глобального перемир’я. Тепер таку ж згоду сподівається отримати й від лідера РФ, повідомляє NNS із посиланням на Reuters.

"Я говорив із ним на початку цієї ініціативи. Нині буду робити це протягом найближчих декількох годин. Думаю, що, безумовно, президент Путін погодиться, і того дня, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести відеоконференцію та передати цей заклик усьому світу", – сказав Макрон.

Зазначимо, що 23 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до світового перемир'я, попередивши, що в країнах, розбитих війною, системи охорони здоров'я розвалилися, а невелику кількість медичних працівників, які залишилися, часто спрямовували в зони бойових дій.

Макрон же заявив, що президенти Китаю та США Сі Сі Цзіньпін і Дональд Трамп, а також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердили, що вони підтримають таке прохання.

Водночас французький лідер підкреслив, що сподівається забезпечити й відповідну згоду президента Росії Володимира Путіна найближчим часом.