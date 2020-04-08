Росія розхитує психіку Європи фейками - жаліються у Єврокомісії

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За даними Єврокомісії, з Росії надходять багато фейкових повідомлень про коронавірус SARS-CoV-2. У Брюсселі кажуть, що такі повідомлення направлені проти ЄС і викликають страх і тривогу жителів європейських країн, повідомляє NNS із посиланням на DW.

В країнах ЄС поширюється багато фейкових повідомлень у зв'язку з пандемією, що виникла через нову коронавирусну хворобу COVID-19. Джерелом таких повідомлень дуже часто є Росія, повідомила єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

За її словами, у неї немає достатньо доказів, щоб стверджувати, що їх ініціює саме Кремль. Втім, великий об'єм прокремлівської інформації поширюється саме з Росії, додала Юрова.

Крім того, офіційні заяви російської влади спрямовані безпосередньо проти ЄС. На думку Юрової, мета поширення таких повідомлень - викликати страх і тривожність серед населення.

Проект ЄС з пошуку і спростування фейків EUvsDisinfo вже задокументував понад 150 випадків дезінформації щодо COVID-19, пов'язаної з Кремлем.

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У свою чергу, Китай більше поширює пропаганду, ніж фейкові новини, зазначила єврокомісар. У повідомленнях з КНР стверджується, що Європа не змогла б впоратися з пандемією нового коронавірусу без допомоги Китаю, "що не відповідає дійсності". ЄС приймає багато ефективних заходів, заявила Віра Юрова.

Вона підкреслила, що найкращим методом дезінформації та протидії пропаганді, це факти.

"Зараз є великий попит на факти і достовірну інформацію. І це - наша відповідь, а не пропаганда", - зазначила Юрова.

Вона розповіла, що ЄС вже домовився про співпрацю з соціальними мережами. Їх представники пообіцяли освітлювати достовірну інформацію і видаляти неправдиві дані або менше їх показувати у своїх стрічках.

Також пандемія COVID-19 стала причиною економічної кризи: 81% працівників по всьому світу страждають. Міжнародна організація праці визнала пандемію "Найгіршою глобальною кризою з часів Другої світової війни".