Вибори президента у Польщі пройдуть поштою

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Сейм Польщі дозволив провести президентські вибори поштою. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна. Вибори назначені на 10 квітня.

Згідно інформації, отриманої NNS , нижня палата Сейму Польщі прийняла у Виборчий кодекс поправки, що дозволяють провести чергові вибори президента країни поштою через карантин. Про це повідомляє прес-служба польського парламенту.

Вибори президента призначені на 10 квітня і вперше проходитимуть дистанційно. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50% голосів, 24 травня відбудеться другий тур за участю двох кандидатів, які набрали більшість голосів.

Пропозицію провести вибори поштою внесла правляча в республіці партія «Закон і справедливість» (Зіс). Як заявили автори законопроекту, поштове голосування - це необхідна міра, щоб убезпечити виборців в період епідемії коронавірусу.

Проти такої пропозиції виступили представники опозиції, а також і політичне об'єднання «Порозуменье» («Згода») віце-прем'єра Ярослава Говина. Зазначимо, що ця група входить в коаліцію з правлячої політсилою. «Порозуменье» пропонувала перенести вибори на два роки, змінивши Конституцію і продовживши повноваження чинного польського лідера Анджея Дуди з нинішніх п'яти до семи років. Однак опозиція відмовилася підтримувати таку ініціативу.