Больному коронавирусом Премьер-министру Великобритании стало хуже: он в реанимации

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии лондонского госпиталя Сент-Томас после того, как его состояние ухудшилось из-за коронавируса. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ВВС.

Согласно информации, полученной NNS NS, по просьбе Джонсона замещать его на премьерском посту «при необходимости» будет министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщил пресс-секретарь премьера. Он также сказал, что Джонсону оказывается «превосходная медицинская помощь».

«Сегодня (6 апреля) во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя», - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В воскресенье 5 апреля 55-летнего Джонсона поместили в лондонскую больницу Сент-Томас с «выраженными симптомами» коронавирусной инфекции. Лишь несколько часов в «Твиттере» премьера появилась запись о том, что он бодр духом и находится на связи со своей командой.