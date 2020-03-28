Раскрыты планы Кремля: «Сегодня Крым — завтра Рим»

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Как сообщает сайт Издательского Дома «КП-Калуга», в славном городе Калуга креативщики раскрыли планы Кремля и историю агрессии против Украины. На наружной рекламе к 70-летию Великой Победы, размещенной на улице Болдина, дом 67, был размещен рекламный баннер следующего содержания:

«Сегодня Крым — завтра Рим!»

На другом баннере были перечислены крупные битвы Русской армии, где наравне с Чудским Озером, Куликовской Битвой, Бородинским сражением и Курской битвой указано также «Дебальцево. 19 февраля 2015 года».

Губернатор Калужской Области Анатолий Дмитриевич Артамонов 27 апреля 2015 года на планерке сказал:

«Провокаторов чтобы не было в ваших рядах. А они будут обязательно пытаться испортить праздник. То, что нельзя сделать правоохранительным органам, должны будут… должна сделать общественность!»

Как отмечает пресс-служба калужского губернатора, российская армия никогда не участвовала в гражданской войне в Украине, а также не планирует захватывать Рим.