США підтвердили, що почали виведення військ з Афганістану

Завантажте мобільний додаток сайту

В американському військовому командуванні підтвердили, що почали виведення військ з Афганістану відповідно до досягнутої з рухом "Талібан" угоди. Про це інформує NNS з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до домовленостей США з талібами і з декларацією, підписаною Вашингтоном з Ісламською республікою Афганістан, американське угруповання в Афганістані почало виведення своїх військових. Завдання - зменшити контингент до 8,6 тис. осіб за 135 днів", - заявив представник командування силами США в Афганістані Сонні Леджетт.

Він запевнив, що на афганській території залишається достатньо американських військовослужбовців, щоб виконувати всі поставлені завдання, зокрема - боротися проти тероризму.

В кінці лютого США і таліби підписали угоду, згідно з якою американський військовий контингент буде зменшений до рівня в 8,6 тис. осіб за 135 днів. Потім протягом 14 місяців США повністю виведуть свої сили з афганської території. Це буде зроблено тільки за умови, що таліби виконуватимуть свою частину угоди. Зокрема, від них очікують активної боротьби проти тероризму і діалогу з Кабулом з врегулювання конфлікту в країні.