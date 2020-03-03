В Европейском парламенте отменили «украинскую неделю»

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«Украинская неделя», которая должна была пройти 3-5 марта в Европарламенте, перенесена на неопределенное время. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Укринформ.

По решению президента Европарламента Дэвида Сассоли, данная организация отменила из-за коронавируса все публичные мероприятия и ограничила доступ в свои помещения.

Среди перенесенных мероприятий оказалась и «Украинская неделя».

- К большому сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента по проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.... Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения «Украинской недели» в Европейском парламенте, - отметили в Представительстве.

Ранее на сайте Европарламента появилось сообщение о введении мер предосторожности в связи с распространением коронавируса.

- В течение следующих трех недель 130 событий в зданиях Европарламента, в которых должны были принять участие от 6 до 7 тысяч человек, будут отменены. Кроме того, будет запрещен доступ в Европарламент на этот период, - говорится в объявлении.

Как отмечается, срок этих ограничений может быть пересмотрен в зависимости от развития ситуации.

В то же время президент ЕП Дэвид Сассоли объявил, что парламентская работа будет продолжаться - на уровне как пленарных сессий, так и заседаний комитетов.

- Мы оцениваем распространение коронавируса ежедневно, в тесном сотрудничестве с европейскими службами здравоохранения и национальными органами власти. В результате этой оценки мы приняли решение обновить пакет наших мер. Мы ограничим доступ посетителей в Европарламент, при том, что мы являемся очень открытой институцией, которую ежегодно посещает около 700 тысяч человек. В текущих обстоятельствах это наша ответственность – прекратить такие визиты. В связи с этим мы отменили 130 событий – выставок и международных конференций, которые планировались в Европарламенте на следующие недели, - говорится в сообщении, распространенном Дэвидом Сассоли.

Европарламент также рекомендовал всем представителям персонала, которые посещали районы, где обнаружен коронавирус, или были в контакте с зараженными лицами, работать из дома и заботиться о своем здоровье. Национальным парламентам рекомендовано проявить такую же ответственность за здоровье персонала и посетителей.

3-5 марта в Европарламенте должны были состояться мероприятия "Украинской недели" с участием ведущих европейских политиков, членов правительства Украины, дипломатического, научного сообщества, гражданского общества. Мероприятие должно было предоставить возможность сверить позиции сторон перед саммитом Восточного партнерства, намеченного на 18 июня в Брюсселе.

Программа «Украинской недели» должна была включать три тематических блока – ход реформ, присоединение Украины к мерам Зеленого соглашения ЕС и рассмотрение ситуации в Крыму в связи с нарушениями российскими оккупантами прав человека и притеснениями крымскотатарского народа.