Лавров занервничал: "НАТО не имеет права помогать Турции"

- 01 бер. 2020
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в сирийском Идлибе не попадает под статью 5 Устава НАТО, где оговариваются условия применения Североатлантическим альянсом механизма коллективной обороны.
Также NNS стало известно, что Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном в пятницу. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что события в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги экстренного заседания Североатлантического Альянса в Брюсселе, заявил, что представители всех стран Альянса выразили соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе и подчеркнули полную солидарность с Анкарой.
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