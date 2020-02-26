Трамп продовжив антиросійські санкції через агресію проти України

26 лют. 2020
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Як стало відомо NNS, президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії через її агресію проти України. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому, передає УНН.

«Дії і політика, про які йде мова в цих виконавчих указах (президента США), як і раніше представляють незвичайну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів», — йдеться у повідомленні.

«З цієї причини надзвичайна ситуація (з впровадження санкцій)…, що була оголошена 6 березня 2014 року, а також пов'язані з нею події від 16 і 20 березня, 19 грудня 2014 року та 20 вересня 2018-го, мають зберігати чинність після 6 березня 2020 року», — йдеться у документі.

«Я продовжую протягом одного року надзвичайний (санкційний) стан в країні, який був оголошений в Указі Президента № 13660», — резюмували у Адміністрації Трампа.

Таким чином — санкції були подовжені на один рік.

Нагадаємо, напередодні США запровадили санкції проти 13 компаній і осіб з Росії, Китаю, Іраку і Туреччини.

Автор: Маруся Оффон

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