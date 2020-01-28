«Не смогу оправдать ожиданий»: бывший комик подал в отставку с поста премьера Словении

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Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил о своей отставке и призвал провести досрочные парламентские выборы из-за того, что он "не может оправдать ожидания словенцев с такой коалицией". Об этом NNS стало известно из сообщения информагентства Reuters.

«С такой коалицией, и такой ситуацией в парламенте я не могу оправдать ожидания людей", — сказал словенский премьер».

Шарец стал премьером в Словении в августе 2018 года. За его назначение проголосовало 55 депутатов, против - 31. Отмечается, что 40-летний Шарец стал девятым и самым молодым премьер-министром страны.

Марьян Шарец - бывший актер и комик, в 2014 году он стал мэром города Камник и прекратил актерскую карьеру.

В 2017 году баллотировался в президенты, а во время досрочных парламентских выборов в июне 2018 года возглавил блок своего имени LMS, который преодолел избирательный барьер.