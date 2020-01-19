В России хотят внести в Конституцию разрешение присоединять чужие территории

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В России член комиссии по изменению Конституции призвал внести в основной документ норму, которая бы разрешала присоединять территории соседних государств. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ghall.com.ua.

Лидер организации «Украинцы России» Богдан Безпалько, который вошёл в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал, какие изменения должны быть внесены в основной российский закон.

В интервью российскому пропагандистскому сайту “Украина.ру” Безпалько заявил, что хотел бы увидеть в новой редакции Конституции закреплённую норму по облегчённому порядку вступления в российское гражданство (в интервью оно названо «подданством» — ред.) для украинцев и белорусов, что, по его словам, «позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему».

Кроме того, Безпалько предлагает законодательно закрепить право регионов Украины и Беларуси присоединяться к Российской Федерации. «Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — сказал Безпалько.

Напомним, что в России в 2014 году ввели в действие новую статью в Уголовный кодекс — о запрете призывать к нарушению территориальной целостности. После аннексии Крыма статью ужесточили. Первая часть статьи предусматривает ответственность за «публичные призывы» к посягательству на территориальную целостность, максимальное наказание — до четырёх лет лишения свободы. Вторая часть — за «публичные призывы с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет)», максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», которой руководит Безпалько, была создана в 2012 году. За два года до этого решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года.

Иск базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведёт политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию». Создание новой ФНКА сопровождалось критикой представителей общественных украинских организаций в России. Несколько десятков руководителей таких организаций выступили с открытом письмом, заявив свой протест.

В письме, в частности, говорилось, что возглавляемая Безпалько организация была создана «фактически без участия украинского сообщества России, за его спиной». Кроме того, по мнению подписантов письма, до того, как возглавить организацию, Богдан Безпалько был известен в основном как автор «примитивных псевдоаналитических опусов с антиукраинским душком», владелец «не совсем дружелюбного» к Украине и её культуре сайта «Русь единая», а также как член правления национал-патриотической организации «Русское общественное движение» (РОД)».

Мещанский суд Москвы в то время рассматривал уголовное дело по иску сотрудников Библиотеки украинской литературы за нанесение телесных повреждений (ст. 116 ч.1 УК РФ), в котором Безпалько фигурировал как обвиняемый. В нанесении побоев Безпалько обвинили директор библиотеки Наталья Шарина и её сотрудница Татьяна Мунтян. Дело рассматривалось с октября 2011 года по июнь 2013 года и было прекращено по формальному основанию — опоздание адвоката на судебное заседание.

Безпалько, который работал в библиотеке заместителем директора, был уволен за прогулы, так как после нанесения побоев коллегам не появлялся на работе в течение 4-х месяцев. Позднее Шарина высказала мнение, что Безпалько был «смотрящим» библиотеки от центра противодействию экстремизму.

В 2015 году уголовное дело было возбуждено против самой Натальи Шариной по ст. 280 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды) УК РФ. По версии следствия, в период с 2011 по 2015 год Шарина распространяла среди посетителей библиотеки книги, признанные в России экстремистскими материалами.