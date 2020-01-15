Російський уряд йде у відставку у повному складі

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Після пропозицій про зміни до Конституції РФ від Володимира Путіна прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що заяву про відставку Медведєв зробив на зустрічі Путіна з російським кабінетом міністрів. За його словами, зміни до Конституції, раніше анонсовані президентом Росії, «внесуть суттєві зміни в баланс влади».

«У цьому контексті, очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення, і в цих умовах, я вважаю правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ, щоб уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку», — заявив Медведєв.

Також повідомляється, що Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки і призначити Медведєва на цю посаду.