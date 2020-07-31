ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ СМЕХОМ И ЗДОРОВЬЕМ В СТАРОСТИ

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Смех укрепляет иммунную систему. У пожилых людей, которые не смеются в повседневной жизни, почти в полтора раза выше риск развития состояний, при которых они не смогут обслуживать себя самостоятельно.

К такому выводу пришли японские ученые из Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя, передает NNS со ссылкой на lenta.ua.

По словам Кэндзи Такэути, ведущего автора исследования, ученые провели трехлетний эксперимент, в котором поучаствовали четырнадцать с лишним тысяч человек. Главная цель опыта — обнаружение корреляции между смехом и здоровьем в старости.

"Все участники были разделены на четыре группы — в зависимости от того, как часто они смеются в полный голос в повседневной жизни. В результате оказалось, что риск потерять дееспособность в старости выше у тех людей, которые почти не смеются в обычной жизни — они в 1.4 раза чаще теряют способность самостоятельно обслуживать себя, чем те, кто смеется ежедневно",

— рассказал Такэути.

Ученый отметил, что дело, возможно, в способности смеха укреплять иммунную систему и стимулировать работу сосудов. Такэути добавил, что это первое подобное исследование в мире. Возможно, полученные по его итогам данные будут использоваться в диагностике состояний, которые могут приводить к утрате способности обслуживать себя.

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