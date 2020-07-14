В ручке новорожденного обнаружили сломанную внутриматочную спираль

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Этот удивительный случай произошел в городе Хайфон на севере Вьетнама. Сообщается, 34-летняя мама два года назад установила противозачаточное устройство, которое, непонятно почему, оказалось неисправным, и в дальнейшем было извлечено вместе с родившимся ребенком, сообщает NNS со ссылкой на esoreiter.

Самое невероятное – родившийся ребенок сжимал в руках внутриматочную спираль (ВМС), которая должна был предотвратить нежелательную беременность.

На удивительном фото запечатлен ребенок в первый момент после рождения, держащий в руке извлеченный ВМС. Если ВМС было бы исправным, то малыша бы не было. Это удивительно!

Акушер Чан Фуонг рассказал, что когда увидел произошедшее, то сразу сделал несколько фотоснимков. Медик не ожидал, что к этой фотографии будет столько внимания.

Фуонг считает, что во время установки ВМС, скорее всего, сместилась относительно начального положения в теле, позволив тем самым матери забеременеть.

Ребенок родился здоровым, весом 3,2 кг, в дальнейшем после родов мать и ребенок находились под наблюдением в больнице. По сообщениям местных СМИ, у женщины уже имеется двое детей, ну, и теперь еще один.

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