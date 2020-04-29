Названо п'ять найкорисніших продуктів для курців

- 29 квіт. 2020
- 487
Завантажте мобільний додаток сайту
Цей матеріал - не про шкоду куріння, а про те, які продукти допоможуть частково нейтралізувати негативний вплив сигарет на організм.
Журавлина
Ягоди журавлини є потужним антиоксидантом, причому як свіжі, так і консервовані або заморожені. Вони очищають організм, зміцнюють імунітет, покращують роботу серця і сприяють поліпшенню кровотоку. Журавлина – сечогінний засіб, вона виводить нікотин із організму і поліпшить обмін речовин.
Зелений чай
Зелений чай – ще одне джерело антиоксидантів, особливо він важливий для тих, хто збирається кинути цю шкідливу звичку. Він покращує обмін речовин, зміцнює імунітет, нормалізує роботу серця і судин, а також зміцнює нервову систему.
Апельсини
Цитрусові фрукти допомагають курцеві антиоксидантами, які захищають і відновлять роботу кровоносної системи, покращують роботу шлунково-кишкового тракту. Цитруси прискорюють виведення токсинів з організму і забезпечать його вітамінами і мікроелементами.
Горіхи
Горіхи – джерело вітамінів і мінеральних речовин, а також корисних жирних кислот, які підтримають організм. У горіхах присутні і антиоксиданти, і клітковина, які посилюють перистальтику і моторику органів Шлунково-кишкового тракту, тим самим прискорюючи виведення нікотину з організму.
Селера
Селера корисна тим, що, як це не парадоксально звучить, містить у своєму складі невелику кількість нікотинової кислоти. При вживанні селери у курця скорочується необхідність чергової дози нікотину. Ще селера сприятливо позначається на травленні, очищає кров і є продуктом, обов'язковим при процедурі детокс всього організму.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!