В Іспанії до кінця квітня можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу

- 03 квіт. 2020
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В Іспанії до кінця місяця можуть розробити прототип вакцини від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg, інформує NNS.
"У нас є багато іспанських організацій, які працюють над декількома варіантами створення вакцини. Ця область прогресує, і, швидше за все, до кінця квітня у нас буде прототип вакцини", - сказав міністр науки Іспанії Педро Дюке.
Він зазначив, що вакцина від коронавірусу, яку розробляють в Національному центрі біотехнології, є однією з найсучасніших у світі, і тому можливо, що вакцину від коронавірусу створять саме в Іспанії.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні на ранок 3 квітня
Раніше повідомлялося, що компанія із США обіцяє до кінця вересня почати тестування на людях вакцини від коронавірусу.
Крім того, в Австралії вчені почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу.