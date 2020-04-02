На каком боку спать полезнее для здоровья. Советует мануальный терапевт

02 квіт. 2020
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Проблемы со сном становятся все более распространенными. Если вы плохо спите, вы увеличиваете риск депрессии, высокого кровяного давления, высокого стресса и увеличения веса, передает NNS со ссылкой на greatpicture.

В то время как специалисты рекомендуют спать 7-8 часов в сутки, есть и другие факторы, которые следует учитывать.

Речь идет не только о количестве времени, которое вы проводите в постели. Вы также должны делать то, что требуется для качественного сна.

Не спите на правом боку.Одним из очень важных факторов для качественного сна является положение нашего тела.

Хиропрактик и эксперт по сну доктор Джон Дуиллард предполагает, что качество сна улучшается, если вы спите на левой стороне. Это помогает улучшить уровень здоровья и увеличивает продолжительность жизни .

Как говорит д-р Дуиллар: «Сон на левой стороне приносит много пользы для здоровья и долголетия».
Причины, по которым вы должны спать на левой стороне.

1. Облегчение изжоги

Если у вас чувствительный желудок, и вы регулярно испытываете изжогу, то сон с левой стороны может быть тем решением, которое вы ищете. По мнению экспертов, это поможет облегчить вашу изжогу.

2. Здоровье сердца

Сон с левой стороны по направлению к сердцу увеличивает эффективность работы нашего сердца, пока мы спим.

3. Помогает лимфатической системе

Вы слышали о лимфодренаже? Левая сторона тела на самом деле является нашей лимфатической стороной, и сон на этой стороне означает, что мы более эффективно удаляем отходы, токсины и лимфатическую жидкость.

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4. Хватит храпеть.

Храп влияет на многих людей и может быть ужасной проблемой для здоровья.

Он не только влияет на сон партнера, но и может быть вреден для сердца храпящего. Сон на левой стороне особенно помогает людям с апноэ во сне.

Автор: Алена Зинченко

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