Карантин - не біда. У магазині за вас скупиться пес. Реальна мексиканська історія (Фото)

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На час карантину, коли медики прохають людей дотримуватися дистанції, залишатися вдома і самоізолюватись, щоб не допустити швидкого поширення коронавірусу COVID-19, деякі «винахідники» придумують найрізноманітніші способи, як отримати бажане і не порушити правила.

Так, мексиканець Антоніо Муньос вирішив прислухатися до порад фахівців і без крайньої потреби не виходити з квартири. Однак йшов третій день карантину, і хлопець дуже сильно захотів чіпсів.

Довго не думаючи, Антоніо відправив в універмаг через дорогу свого пса породи чихуахуа, причепивши до нашийника коротку записку для касира. Про це NNS дізналася від maximum.fm

«Здрастуйте! Будь ласка, продайте моєму собаці чіпси (не дуже гострі). У неї на комірі 20 доларів. УВАГА: Він буде кусатися, якщо з ним погано поводитися», – написав Муньос.

Хоча крихітний песик спочатку був трохи розгублений, схоже, він виконав своє завдання.