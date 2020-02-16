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Пластиковий посуд відмінно підходить для того, щоб зберігати їжу в холодильнику або брати обід з собою на роботу. Проте чи так це безпечно? Спеціалісти розказали, які продукти не варто зберігати в пластиковій тарі.

1 Свіжі яйця

Свіжі яйця і страви, приготовані з них, наприклад, майонез, краще не зберігати в пластиковому посуді, тому що там швидше розмножуються такі бактерії, як сальмонела або кишкова паличка. Найбільш безпечний спосіб зберігання яєць і страв з них — пакет з льодом або термостійкий посуд.

2 Оброблене м'ясо

Якщо зберігати оброблене м'ясо в пластиковій посуді, це може істотно погіршити його смак і викликати втрату більшої частини поживних речовин. М'ясне рагу або котлети легко змінюють свій смак і текстуру при зберіганні в пластиковрму посуді.

3 Рагу і супи

Рагу і супи готуються при високій температурі. Якщо перелити їх у пластиковий контейнер, поки вони ще гарячі, вони можуть позбутися свого смаку і корисних властивостей. Проте якщо дати їм охолонути, можна спокійно прибрати у холодильник, переливши в пластиковий контейнер. Зберігати охолоджену їжу в пластиковій посуді абсолютно безпечно.

4 Молоко і молочні продукти

Молоко і молочні продукти швидко псуються в пластиковому посуді. Хоча молоко можна перелити в пластиковий контейнер на пару годин, не рекомендується зловживати цим, щоб максимально убезпечити себе від бактерій. Пластиковий посуд прискорює процес розкладання їжі і підвищує ризик появи болю в шлунку. Найкраща альтернатива — зберігати молочні продукти в емальованому або скляному посуді, тоді вони залишаться свіжими максимально довго.

5 Свіжі овочеві салати

Багато людей думають, що пластик дозволяє зберегти овочі свіжими як можна довше. Він дійсно захищає від перехресного забруднення, але не настільки добре, щоб надовго зберегти овочі свіжими. Контакт з пластиковим посудом може погіршити смак овочів і позбавити їх більшої частини поживних властивостей.

6 Чай або кава

Хоча є безліч спеціальних контейнерів для гарячого чаю і кави, спеціалісти радять почекати, поки напій охолоне, перш ніж переливати його в пластиковий посуд. Справа в тому, що при контакті пластикового посуду з гарячими продуктами підвищується ризик розмноження бактерій. Краще зберігати ці напої в контейнерах з інших матеріалів, щоб вони не втрачали свої смакові і поживні властивості.

7 Сир

Сир відноситься до вище згаданих молочним продуктів, але про нього слід розповісти окремо, так як його можна зберігати тільки в спеціальному посуді. При неправильному зберіганні сиру в ньому дуже швидко розмножуються бактерії та грибки. Якщо сир зберігається в закритому контейнері більше трьох днів, в ньому накопичуються летучі речовини, що призводить до дуже швидкого розмноження бактерій. В результаті його текстура погіршується і він втрачає велику частину корисних властивостей, що може ускладнити процес травлення.

Отже, хоча пластиковий посуд дуже практичний, він не завжди підходить для безпечного зберігання їжі. Не зберігайте в пластикових контейнерах згадані вище продукти. Віддавайте перевагу посуду зі скла і металу.