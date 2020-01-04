Польські вчені знайшли зв'язок між розміром грудей і стерпністю до застуди у жінок

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Польські вчені прийшли до висновку в ході дослідження, що жінки з великим і маленьким розміром грудей по різному переносять простудні захворювання.

Подробиці наукової роботи опубліковані в журналі Arc-hives of Sexual Behaviour.

За словами вчених, представниці прекрасної статі, щедро нагороджені розміром бюста, в два рази довше справляються з простудними захворюваннями, точніше, ознаки хвороби у них тривають в середньому 8,3 дні. Що стосується жінок з невеликими грудьми, вони відчувають себе хворими всього 3,8 дні. Відомо і те, що жінки з великим бюстом набагато частіше лікуються за допомогою антибіотиків.

Одна з теорій полягає в тому, що жир в зазначеній ділянці послаблює імунну систему, а це ускладнює відновлення від інфекцій грудної клітини. Інше пояснення польських фахівців - гормон лептин, який виробляється в жировій тканині і впливає на імунну систему.

Що стосується подробиць самого дослідження, то було опитано більше 400 молодих жінок на предмет тяжкості простудних захворювань, грипу та інших респіраторних інфекцій, які вони перенесли протягом попередніх трьох років.

В результаті чого і була виявлена ​​залежність час перебігу хвороби від розміру бюсту. Вчені порекомендували жінкам з великим розміром грудей приділити увагу вживанню певних продуктів для підвищення імунітету. Серед варіантів: капуста, шпинат, цитрусові. Важливо, щоб в організм надходили жиророзчинні вітаміни A, D, E і K.