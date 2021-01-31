Протести у Росії: затримано понад 2 тисяч людей, в тому числі дружина Навального

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Під час недільних мітингів у різних містах Росії затримали понад дві тисячі людей. Про це пише російський правозахисний ресурс ОВД-Інфо, повідомляє NNS , посилаючись на Громадське радіо.

Серед затриманих і Юлія Навальна, дружина російського Олексія Навального. Вона разом з колоною однодумців прямувала на мітинг перед московською в’язницею «Матроська тиша», де наразі утримують її чоловіка.

Російські видання публікують відео нападу силовиків на учасників мітингів. У Владивостоку до затриманих у відділі поліції застосовували фізичне насильство, стріляли з травматичної зброї і били електрошокером.

Жорсткі затримання тривають у Петербурзі та Москві, де поліція застосовувала сльозогінний газ та кийки. Одному з учасників мітингу розбили голову.

Акції на підтримку Навального тривають. 31 січня поліція Москви закрила на вхід і вихід сім станцій метро, ​​змінила маршрути руху громадського транспорту і заборонила прохід пішоходів.

Нагадаємо, опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня відразу після того, як він повернувся з Німеччини. 18 січня його заарештували у справі «Ів Роше» за порушення правил умовного покарання на 30 діб.

Нова хвиля протестів стартувала в РФ 23 січня. Тоді, за даними опозиції, акції відбулися у понад 120 містах по всій Росії, у них взяли участь близько 160 тисяч людей. За даними правозахисників, було затримано кілька тисяч осіб. Під час протесту в Москві силовики застосовували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії. Більшості затриманих інкримінують адміністративні статті про порушення правил участі в акціях і про створення перешкод міській інфраструктурі.

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