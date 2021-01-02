У Франції дві доби не могли розігнати масштабну підпільну вечірку

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У місті Льєрон у Франції співробітники поліції майже дві доби не могли розігнати масштабну підпільну рейв-вечірку, на якій було близько 2500 осіб, повідомляє NNS , посилаючись на new-s.com.ua.

Рейв-вечірка була організована в четвер у покинутих ангарах в комуні Льєрон для святкування Нового року. На неї з’їхалося близько 2,5 тисячі осіб з усієї Франції і з-за кордону. У те, що відбувається намагалися втрутитися жандарми, вони були змушені діяти м’яко, щоб не створювати тисняву, але їх спроба не вдалася.

Про це повідомляє телеканал BFM.TV.

Коли жандарми намагалися зупинити захід вперше, молодь відбила наступ і підпалила поліцейську машину, правоохоронцям довелося викликати підкріплення.

Увечері 1 січня вечірка ще тривала, її планували завершити тільки ввечері 2 січня.

В суботу вранці вже демонтували акустичну систему, а багато учасників вечірки поїхали додому або готуються це зробити. Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен розповів, що виписано вже понад 1200 штрафів — за порушення комендантської години, масочного режиму і участь у забороненому масовому заході. За словами міністра, співробітники правоохоронних органів конфіскували вантажівку з аудіоапаратурою, а також портативні генератори. Він пообіцяв жорстко покарати організаторів цього заходу.