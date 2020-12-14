Поліцейські вбили чоловіка, який влаштував стрілянину біля собору у Нью-Йорку (відео)

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У Нью-Йорку сталася стрілянина біля кафедральному собору Святого Іоанна Богослова, де саме зібралися люди, щоб послухати Різдвяний хор. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Факти.

Не чекаючи на завершення виступу хору під стінами храму, терорист вибіг на сходи та відкрив вогонь з пістолетів в обох руках. Послухати хор зібралися близько 200 осіб.

Поліція, що охороняла месу, декілька разів наказувала чоловікові кинути зброю на землю. Терорист періодично зупинявся і кричав “Убий мене”. Після цього поліція була змушена стріляти на ураження. Терорист отримав поранення в голову.

– Всі в шоці. Стрілець міг вбити багато людей. Тут були сотні людей, і він стріляв принаймні 20 разів,

– сказала прес-секретар собору Ліза Шуберт.

На щастя, пораненого терориста вдалося затримати без жодних жертв серед гостей собору. Нападник помер в лікарні.

У портфелі чоловіка, який був прив’язаний до одягу, знайшли вогнепальну зброю, ножі, банку з бензином, сірники, мотузки та стару Біблію.

Наразі поліція встановлює його особу. Поки що жодна терористична організація не взяла відповідальності за спробу теракту в Нью-Йорку.