В Ірані стратили опозиційного журналіста

В Ірані повісили опозиційного журналіста, який “влаштовував антиурядові бунти". Про це NNS повідомляє, посилаючись на УНН, які, в свою чергу, посилаються на Tasnim.

“Рухоллу Зама, який був адміністратором контрреволюційного веб-сайту "Amad News" та Telegram-каналу, який влаштовував антиурядові мітинги в Ірані, повісили у суботу вранці. Його смертний вирок підтримав Верховний суд Ірану кілька днів тому”,

- повідомили у ЗМІ.

Вказано, що в червні Рухолла Зам був засуджений за земельну корупцію.

“Його веб-сайт Amad News відомий тим, що розповсюджував викривальний контент проти ісламського істеблішменту, а також ображав святості іранських мусульман та публікував “фейкові новини”, щоб забити клин між іранським народом та урядом”,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зама арештували у 2019 році, після складної розвідувальної операції розвідувальної організації Ісламської революції (IRGC), у якій за допомогою обману брали участь спецслужби деяких західних країн, особливо Франції, під керівництвом та захистом якої діяв Зам.