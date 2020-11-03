3-річна дівчинка 91 годину пролежала під завалами і вижила: в Туреччині після землетрусу знайшли ще одну дитину

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У турецькому місті Ізмір з-під завалів дістали 3-річну дівчинку Айду Гезгін — після землетрусу вона провела під уламками 91 годину. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке посилається на очільника Агентства з надзвичайних ситуацій Туреччини.

Коли дівчинку знайшли, вона була у свідомості та дивилася на своїх рятувальників. Її доправили до лікарні. Стан здоров'я дитини оцінюють як стабільний, усі її життєві показники у нормі, передає Anadolu.

Член рятувальної групи розповів, що почув крик, а потім помітив, як дівчинка махала руками. Він про це розповів своїм колегам.

«Я запитав, як її звати. Вона відповіла: "Я Айда і я в порядку"»,

— розповів рятувальник.

Лікарка Семіх Туфан також сказала, що після порятунку дівчинка просила воду та айран (кисломолочний напій).

«Вона була перелякана, не відпускала від себе рятувальника. Дівчинка не плакала»,

— сказала медпрацівниця.

Hep birlikte mucizelere tanıklık ediyoruz, hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun. pic.twitter.com/c4fDcdrh4j — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2020

Вчора, 2 листопада, під уламками в Ізмірі теж вдалося врятувати 3-річну дівчинку, яка пролежала під завалами 65 годин.

Загалом, як повідомляє Anadolu, кількість загиблих через землетрус в Ізмірі зросла до 105. У лікарнях перебувають 144 постраждалих. Понад 800 людей вже виписали.