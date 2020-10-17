Уродженець Москви відрізав голову вчителю у Франції - ЗМІ

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У передмісті на північному заході Парижа злочинець обезголовив вчителя, після чого його застрелила поліція. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Загиблий викладав у середніх класах у містечку Конфлан-Сент-Онорін. На початку цього місяця він показав учням карикатуру на пророка Мохаммеда під час обговорення свободи слова.

За даними ЗМІ, демонстрація карикатури на шкільному уроці обурила батьків-мусульман, що розцінили це як богохульство.

Телеканал BFM TV стверджує, що ймовірний вбивця міг бути уродженцем Москви. Російський телеграм-канал Baza також пише, що у консульстві Росії їм підтвердили можливе московське походження підозрюваного.

Libération пише з посиланням на власні джерела, що нападнику було 18 років, він народився у Москві.

Французька газета Le Figaro, посилаючись на джерела серед правоохоронців, повідомляє, що вчителя історії обезголовив чеченець, якого звали Абдулах А. Його до злочину не вважали радикалом, повідомляє Видання з'ясувало, що Абдулах А. народився у 2002 році в Москві, але жив у Франції.

У зв'язку з вбивством влада створила кризовий центр. На місці загибелі вчителя вже побував президент Франції Еммануель Макрон.

"Одного з наших співвітчизників сьогодні вбили, тому що він викладав - він розповідав учням про свободу поглядів, - заявив журналістам французький президент на місці нападу. - Наш земляк зазнав жахливого нападу, став жертвою теракту, скоєного ісламістом".

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, що був на шляху до Марокко, екстрено повернувся у Париж.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланке написав у Twitter, що вбивство вчителя - це напад на всю Французьку республіку. Бланке запевнив, що подумки він разом з жертвою і його рідними, і що єдиною відповіддю ісламському тероризму мають стати єдність і твердість.

Що відомо про напад?

Повідомляють, що зловмисник, озброєний великим ножем, напав на вчителя біля школи. За даними поліції, потерпілому завдали серію різаних ран в області шиї. Неофіційно поліцейські джерела кажуть, що злочинець відрізав голову своїй жертві.

Агентство Reuters цитує свідків, які стверджують, що в момент нападу злочинець викрикував "Аллах акбар". У поліції кажуть, що перевіряють цю інформацію.

Після цього нападник спробував втекти, але поліція, яку викликали свідки, швидко прибула на місце події.

Поліцейські спочатку знайшли жертву, а потім і самого підозрюваного, який був за 200 метрів від місця злочину. На вимогу поліції здатися він почав погрожувати своєю зброєю, після чого його застрелили.

За даними газети Le Monde, жертвою нападу став учитель історії та географії, який розповідав про свободу слова в зв'язку з публікацією журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мохаммеда.

На початку жовтня кілька батьків-мусульман скаржилися керівництву школи на те, що цей учитель використовує карикатури як навчальний посібник.

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