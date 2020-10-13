У Польщі нейтралізують 5-тонну бомбу, знайдену на дні водойми

Завантажте мобільний додаток сайту

У Польщі триває безпрецедентна за масштабами операція зі знешкодження бомби Другої світової війни. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що велетенський 5-тонний авіаснаряд нейтралізують кілька сотень військових саперів та водолазів.

Снаряд понад 70 років пролежав на дні П`ястовського каналу, що з`єднує Балтійське море з річкою Одер.

Операція з нейтралізації почалася в понеділок 12 жовтня.

Раніше ми повідомляли: Саакашвілі побили в Греції (відео)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України