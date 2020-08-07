Мін'юст США звинуватив Коломойського у крадіжці та відмиванні коштів з ПриватБанку

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Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім «відмив» у США. Також відомство вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні. Про це повідомляє Мін'юст США, пише Громадське, передає NNS.

За даними відомства, Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов вивели з ПриватБанку гроші, які потім використали, аби створити «бізнес-імперію» у США. Так, олігархи переводили кошти через велику мережу фірм, аби приховати їхнє походження.

Як зазначає The Washington Post, Коломойський та партнери зокрема купили у США: майже півмільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі.

У двох цивільних позовах Мін'юст вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та Боголюбова на 70 мільйонів доларів, а конкретно будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі.

Також Мін'юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Уріела Лабера. Вони допомагали відмивати гроші олігархам і створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово «Optima», за допомогою яких керували активами українських олігархів.

Нагадаємо, 4 серпня ФБР провело обшуки у Клівленді в приміщеннях компанії Optima Management Group, яку пов'язують з Коломойським. Американські правоохоронці підозрюють, що олігарх відмивав гроші через придбання нерухомості в Клівленді.

Водночас адвокат Коломойського Майкл Дж. Салліван написав на електронну пошту WP, що Коломойський категорично відкидає звинувачення Мін'юсту США.

Що сталось з ПриватБанком

У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери ПриватБанку вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав ПриватБанк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій ПриватБанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію ПриватБанку, називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Своєю чергою, уже націоналізований ПриватБанк прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися у березні 2022 року.