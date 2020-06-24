IKEA продає меблі з незаконно зрубаних дерев у Карпатах - розслідування

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IKEA продає стільці з деревини, отриманої від незаконних вирубок у лісах українських Карпат, йдеться у розслідуванні екологічної організації Earthsight, інформує The Village Україна, передає NNS.

Незаконну деревину використовували зокрема для виробництва стільців Terje та Ingolf, які щороку десятки тисяч продають по всьому світу, стверджують автори розслідування.

«Ця незаконна заготівля деревини можлива через корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України», − пише Earthsight.

Організація виявила, що незаконна вирубка в Україні тривала і під час світового локдауну через коронавірус.

«Під час правління відомого своєю корумпованістю президента Віктора Януковича в 2011-14 роках, на офшорні рахунки його корумпованих друзів від іноземних компаній надходили мільйони доларів − як хабарі за доступ до лісоматеріалів. Дослідження Earthsight показують, що, з високою ймовірністю, деревина, за яку були сплачені такі хабарі, згодом потрапила до IKEA і перетворилась у її товари», − йдеться у розслідуванні.

IKEA використовує деревину зі спеціальною позначкою Лісової опікунської ради (FSC). Проте незаконна деревина у букових стільцях також має сертифікат FSC, як й інші колоди, які отримали ці сертифікати за хабарі, стверджує Earthsight.

«Українські лісівники-інформатори розповіли Earthsight, як люб’язно ревізори FSC спілкуються з їхнім корумпованим начальством та як легко обвести їх навколо пальця», − пояснюють в організації.

Довідково: Earthsight − неприбуткова організація, заснована у 2007 році, яка проводить екологічні розслідування, пов'язані з незаконним знищенням лісів у світі.

Протягом 18 місяців Earthsight проводила розслідування: брали інтерв’ю в українських чиновників, працівників лісової промисловості та активістів. Розслідувачі стверджують, що вивчили тисячі документів і подали десятки запитів на отримання інформації.

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