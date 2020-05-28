Неудачный старт ракеты-носителя с самолета попал на видео

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- 28 трав. 2020
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Компания британца Ричарда Брэнсона Virgin Orbit опубликовала видео первой неудавшейся попытки выведения ракеты-носителя LauncherOne на орбиту. Об этом сообщается на сайте компании.
"В течение первых 9 секунд после запуска, полет был идеальным. Однако уже после девятой секунды, что-то не сработало и двигатель выключился. Таким образом миссия была завершена", - заявили в Virgin Orbit, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.
После отказа двигателя ракета не взорвалась и упала в океан.
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