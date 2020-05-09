У Польщі горів центр ядерних досліджень

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У Польщі в Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою 8 травня виникла пожежа, радіоактивного викиду не зафіксували. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який, в свою чергу, посилається Польське агентство атомної енергії.

В агентстві заявили, що на місце викликали співробітників пожежної охорони. Вогонь не захопив частину дослідницького центру, в якій перебувають ізотопи і радіоактивні речовини. На місці події перевірили рівень радіації. Зазначають, що не було зафіксовано радіоактивних забруднень, фон залишається в нормі.

У Польщі на цьому підприємстві працює дослідницький ядерний реактор MARIA, названий на честь польської наукового Марії Склодовської-Кюрі. Національний центр займається виробництвом радіоактивних фармацевтичних препаратів, які користуються попитом в тому числі і в медичній сфері послуг.