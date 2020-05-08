Російські хакери зламали комп’ютер канцлера Німеччини і викрали листування

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Російські хакери, пов'язані з розвідкою, в 2015 році зламали комп'ютер канцлера Німеччини Ангели Меркель і викрали її листування. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН, яке посилається на Der Spiegel.

Згідно інформації, отриманої NNS , хакер під псевдонімом Scaramouche зайшов у комп'ютер Меркель, що знаходиться в її офісі в Бундестазі, п'ять років тому - 8 травня 2015 року.

Поки невідомо, які саме відомості вдалося викрасти хакерам під час кібератаки, проте відомо, що зловмисники отримав доступ щонайменше до 16 гігабайтів інформації.

За даними слідства, за кібератакою стоїть російська військова розвідка.