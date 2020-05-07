Таємницю про коронавірус китайський професор взяв у могилу

- 07 трав. 2020
- Перегляди: 346
Завантажте мобільний додаток сайту
В американському штаті Пенсильванія застрелили професора університету Пітсбурга Бінга Лю, який досліджував коронавірус, що викликає захворювання COVID-19.
Про це повідомляє CNN із посиланням на поліцію в окрузі Росс, передає NNS.
«Професор Пітсбургського університету, який був близький до виявлення «дуже вагомих результатів» у дослідженні COVID-19, був застрелений на вихідних», - йдеться у повідомленні.
За словами місцевої поліції, тіло Бінга Лю з вогнепальними пораненнями було знайдено ще у суботу.
Неподалік від будинку Лю правоохоронці знайшли мертвим в авто ще одного чоловіка. На думку слідчих, другий чоловік спочатку вбив Лю, а потім наклав на себе руки.
Правоохоронці також вважать, що чоловіки знали один одного.
Однак мотив вбивства досі невідомий.
Як зазначили в самому університеті, де працював Лю, професор був близький до виявлення «дуже вагомих результатів» у дослідженні коронавірусу.
Фото: csb.pitt.edu
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!