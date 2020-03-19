Ученые: пандемия коронавируса затянется на 2 года, переболеет 80% населения

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Британские и немецкие ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире продлится не мене двух лет. За это время болезнью в некоторых странах заразится не менее 80% населения.

NNS узнал от журналистов издания The Guardian, что в ближайшее время в странах Европы ситуация будет только усугубляться. Пандемия развивается волнами, и волна коронавируса двигается довольно медленными темпами. «Переболеть» окончательно население даже в условиях массового карантина и профилактики может только за несколько лет

По данным немецкого специалиста Роберта Коха Лотар Вилера, именно такое развитие событий показали все математические анализы ситуации, которая наблюдалась в Китае зимой 2020 и весной 2020 наблюдается в Европе.

Вакцина от вируса, которая уже разрабатывается во многих ведущих странах мира, не спасет от дальнейшего развития пандемии. Это связано с тем, что разработка займет не менее года, а после лекарство нужно будет еще долго тестировать. И в первое время количество вакцины, даже окончательно готовой, будет несоизмеримо с количеством тех, кого нужно защитить от болезни.

В свою очередь британские ученые уже установили, что в стране эпидемия будет длиться до весны 2021 года. И переболеют за это время около 8 миллионов граждан — такие отчеты уже были разосланы медикам. Предположительно жертвами болезни станут полмиллиона жителей. В 15% случаев заражения гражданам будет необходима госпитализация — всем медицинским учреждениям рекомендуют готовиться к наплыву пациентов с характерными симптомами.

Разослать документацию чиновников заставила критическая ситуация в стране — медики и лаборатории уже сейчас не справляются с объемами работы.

Предположительно, уже через месяц-два тесты на коронавирус проходить будут только пациенты в тяжелом состоянии, а также те, кто живет в домах престарелых, в интернатах или сидит в тюрьмах.

Доктора находятся в паническом настроении. До «итальянских» масштабов распространения болезни Британии осталось всего ничего — мест для больных пациентов в больницах страны попросту не хватит.

Сейчас в Великобритании зафиксировано 1395 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 35 человек. Власти ввели строгие карантинные меры, но жители страны считают их недостаточными — правительство обвиняют в умышленном уничтожении населения.