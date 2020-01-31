В Индии жену преступника, взявшего в заложники 23 ребенка, забросали камнями

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В индийском городе Фаррухабад (штат Уттар-Прадеш) ранее судимый за убийство местный житель Субхаш Батхам захватил в заложники 23 детей (в возрасте от полугода до 15 лет), прибывших на день рождения его годовалой дочери. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте newsru.co.il, который ссылается на телеканал NDTV.

Согласно полученной NNS информации, хозяин дома не только угрожал оружием, но также стрелял и бросил одну гранату.

После 10-часового противостояния Субхаш Батхам был застрелен полицейскими. Детей, находившихся в его доме, эвакуировали. К счастью, никто из них всерьез не пострадал.

А вот жене террориста не повезло. Когда полиция покинула место происшествия, местные жители вытащили ее из дома и забили камнями до смерти. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, где она умерла.

Полиция не располагает точными данными о том, была ли жена Субхаша Батхама причастна к захвату заложников. Но следствие подозревает, что она была соучастницей преступления. Мотивы преступления выясняются.