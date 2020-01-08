Розбився літак української авіакомпанії (відео фото)

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Пасажирський літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Про це вранці середи, 8 січня, повідомили іранські інформагентства.

Авіалайнер прямував зі столиці Ірану до Києва, на борту перебували щонайменше 170 осіб. За даними іранського державного агентства IRNA, всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Зараз на місці катастрофи працює слідчо-оперативна група. Про це повідомив речник цивільної авіації країни Реза Джафарзаде.

"Після вильоту з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром. Слідча група з національного авіаційного департаменту була відправлена на місце", - заявив він.

Як повідомляють іранські агентства, за попередніми даними, трагедія сталася через "технічні проблеми". Місцеві телеканали повідомили про те, що літак охопило полум'я ще в повітрі.

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою, передає Telegram Mash.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.

В соціальних мережах з'явилося відео падіння літака "Українських авіаліній" в Тегерані. Очевидці, які опублікували відео, стверджують, що на відео саме ця катастрофа.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу. "Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списки загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів і членів екіпажу", - написав Зеленський в Телеграм-каналі.