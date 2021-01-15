Зять Медведчука очолив одну з найбільших енергокомпаній Росії

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Рада директорів ПАТ "Россети" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського, призначивши на посаду виконувачем обов'язків голови компанії Андрія Рюміна, який є зятем українського політика і кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це з посиланням на "Россети" повідомляє "Интерфакс", пише УНІАН, передає NNS.

Андрію Рюміну 40 років. Як і Лівінський, він працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" – з 2011 року заступником гендиректора, а з 2013 - головою. У період з 2014 по 2016 рік він займався підприємницькою діяльністю. А у 2018 році був призначений гендиректором "Россети Ленэнерго".

Віктор Медведчук видав за нього заміж свою дочку Ірину в 2006 році.

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що в листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Інвест", яка займається. нерухомістю, а його партнером у ній, зокрема, - забудовник Павло Тьо, який очолював холдинг "Capital Group".

ПАТ "Россети" - найбільша електромережева компанія Росії, що об'єднує у своїй структурі магістральний електромережевий комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільні Електромережеві компанії. Державі належить 88,04% в капіталі компанії через Росмайно.

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