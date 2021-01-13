Поліцейські влаштували рейд на підпільну секс-вечірку, однак там їх переплутали зі стриптизерами

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В Аргентині свінгери влаштували незаконну секс-вечірку під час карантину. А коли на місце приїхала поліція, вони сприйняли одного з правоохоронців за стриптизера.

Про це пише Buenos Aires Times, передає Громадське, інформує NNS.

Підпільну свінгерську вечірку відвідали щонайменше 12 пар віком від 35 до 55 років. Коли правоохоронці приїхали та постукали у двері, зсередини їм помахали та ввічливо зустріли. Одна з учасниць оргії навіть сказала офіцеру, що той її збуджує.

Факт плутанини підтвердило і джерело видання Infobae в правоохоронних органах: «Коли вони побачили нас, вони думали, що ми були частиною шоу, що ми стриптизери».

Однак після цього відвідувачі вечірки таки зрозуміли, що до них завітали не стриптизери. Одна неназвана людина повідомила поліцейським, що «коли їх побачила, думала, що прийшов десерт».

У підсумку правоохоронці зупинили вечірку. Хоча учасники вечірки не чинили спротиву поліцейським, їм загрожує штраф за порушення карантинних обмежень.

8 січня уряд країни оголосив про введення національної комендантської години після зростання кількості нових випадків коронавірусу протягом останніх тижнів. Вона триватиме щодня з 1 до 6 ранку, поки кількість випадків COVID-19 у країні не зменшиться.

З початку пандемії в Аргентині зафіксували понад 1,7 млн випадків COVID-19, більш як 44 тисячі з них закінчилися летально. За минулу добу в країні виявили майже 14 тисяч випадків інфікування. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.