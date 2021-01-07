На тлі масових протестів у Вашингтоні заблоковано акаунти Трампа у соцмережах

Завантажте мобільний додаток сайту

Соцмережі Twitter, Facebook та Instagram заблокували акаунти президента США Дональда Трампа на тлі заяв про «сфальсифіковані» та «вкрадені» вибори президента, а також через масові заворушення його прихильників у Вашингтоні, передає Громадське, інформує NNS.

Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин через «безпрецедентну та тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні». Політик має видалити три дописи, які стосуються протестів та виборів.

Так, у Twitter Трамп опублікував відеозвернення до протестувальників (яке наразі недоступне), у якому хоч і попросив їх розійтися, але декілька разів назвав вибори «сфальсифікованими» і «вкраденими». Спершу соцмережа просто заборонила поширювати цей твіт.

Сторінки Трампа на 24 години заблокували у соцмережах Facebook та Instagram. Упродовж доби президент не зможе нічого поширювати у себе в акаунтах.

Facebook та YouTube також видалили відеозвернення Трампа до протестувальників через твердження про фальсифікацію виборів. YouTube жодних інших обмежень для сторінок політика не вводив, пише Reuters.

Що відбувається?

Як пише Громадське, Дональд Трамп незгодний із результатами виборів, де виграв не він, а демократ Джо Байден. Він зібрав прихильників і сказав їм «іти на Капітолій», де засідає американський парламент — Конгрес. Він 6 січня мав затвердити голоси — це формальна процедура, яка в реальності мало може вплинути на результати виборів. Але цього разу все сталося інакше: протестувальники увірвалися в будівлю, де засідав Конгрес. Членів Сенату евакуювали, члени Палати представників, які були в залі засідань, забарикадувалися. Між протестувальниками й правоохоронцями відбулися сутички, є поранені з обох боків і четверо померлих протестувальників. У Вашингтоні — комендантська година, туди направили Нацгвардію. Трамп спершу закликав протестувальників бути «мирними», а потім — «піти додому з миром». Байден засудив події й назвав їх «бунтом». Частина протестувальників, схоже, справді пішла, когось відтіснили; деякі начебто планували лишатися там на ніч, але, схоже, вигнали і їх. Під вечір конгресмени знову зібралися і почали затвердження результатів виборів президента, які засвідчують перемогу Байдена.

Наразі Конгрес США поновив роботу.